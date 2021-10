Ein brennendes Auto, das unter einem Carport direkt an einem Haus in Wimmer stand, verursachte erheblichen Gebäudeschaden.

Björn Raube

Wimmer. Ein brennendes Auto, das im Carport an der Giebelseite eines Hauses in Bad Essen-Wimmer stand, führte am Samstagnachmittag zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst.“

Die Alarmierung erfolgte gegen 14.30 Uhr. Das Fahrzeug stand sehr nah am Gebäude. Die beträchtliche Rauchentwicklung führte dazu, dass das Feuer an der Straße Auf dem Esche in Wimmer schon von weitem sichtbar war. Der Rauch zog auch in das