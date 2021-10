Nur Muslime? Wer zum Blutspenden in die Moschee in Linne kommt

Ortstermin in Sachen Blutspende im Gebetsraum der Moschee Sultan Murad in Linne mit (von links): Mahtap Akagündüz, Serkan Akagündüz, Davut Özbahar, Ümit Senel, Ümit Duman, Zeki Kocabas, Imam Halil Narin und Sadettin Bakircioglu.

Karin Kemper

Linne. Wie viele Spender kommen am Freitag, 22. Oktober 2021, zum Blutspenden in die Moschee an der Buerschen Straße in Linne? Gemeinsam laden zum neunten Mal Deutsches Rotes Kreuz und Moscheeverein dazu ein.

"Selbstverständlich sind nicht nur die Mitglieder der Moscheegemeinde willkommen", sagt deren Vorsitzender Ümit Duman. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der Termin keineswegs vorwiegend von Muslimen genutzt wird. Duman fügt hinzu: