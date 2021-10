Tischtennis auf Regionalebene auch hierzulande bekannt: Regionalliga-Lokalmatadoren Jonah Schlie und Jannik Hehemann in Aktion.

Jörn Martens

Altkreis Wittlage. Hochbetrieb herrscht weiter im Tischtennis auf Kreis- sowie Bezirksebene im Altkreis. Dabei ergeben sich einige Resultate nur durch das Fehlen einiger Stammspieler und weniger aus Unterschieden in der Leistungsstärke.

Bezirksoberliga DamenTV Wellingholzhausen – TSV Venne 8:5 Nicht in kompletter Stammbesetzung trat der TSV in Wellingholzhausen an. Claudia Winkelmann, Leona Büttner, Katharina Minning und Marlies Elstrodt gaben alles, lagen sogar 5:4 in F