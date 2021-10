Peter Flüchter ist neuer Chefarzt der Wiehengebirgsklinik in Hüchte.

Elena Werner

Hüsede. Als neuer Chefarzt verstärkt Peter Flüchter das Team der Wiehengebirgsklinik und übernimmt das Amt vom kommissarischen Oberarzt Jacek Namyslowski. Was er an der Klinik schon jetzt schätzt – und was er ändern will.

Ein bisschen, nun ja, neu, wirkt er noch, wenn er durch die Räumlichkeiten der Wiehengebirgsklinik in Bad Essen läuft; Peter Flüchter ist erst seit Anfang Oktober im Amt. Wenn er durch die Gänge der Klinik geht, stoppt er immer wieder, zeig