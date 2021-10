Wie sind die Gegenstände in das Gebüsch an der Südstraße in Wittlage gelangt?

Eckhard Grönemeyer

Wittlage. Eine höchst angenehme Überraschung erlebte eine Frau aus Wittlage, die bei der Polizei in Bohmte einen Diebstahl anzeigen wollte. Die Antwort der Beamten lautete nämlich: "Das Diebesgut haben wir hier."

Was war geschehen? Beim Ausführen seiner Hunde entdeckte ein Mann am Mittwochmorgen (13. Oktober 2021) verdächtige Gegenstände in einer öffentlichen Grünanlage neben der Südstraße/Ecke Bahnhofsstraße in Wittlage. Im Gebüsch versteckt lagen