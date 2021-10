Günther Schütz geht für die SSG Wittlage bei Deutschen Meisterschaften in Hannover an den Start.

SSG Wittlage

Altkreis Wittlage . Noch nie wurden im Sportschießen die Deutschen Meisterschaften in München in zwei Teilen durchgeführt. Mit am Start: Maik Rogowski als hochklassiger Repräsentant der SSG Wittlage.

Aber aufgrund der Pandemie war dieser Schritt in diesem Jahr notwendig, um nicht gleichzeitig zu viele Teilnehmer am Start zu haben. So wurden Anfang September die olympischen Disziplinen geschossen, alle anderen Wettbewerbe wurden auf das