Freut sich auf die Veranstaltungen in Bad Essen: Beatrice le Coutre-Bick vom Literaturbüro Westniedersachsen.

Rainer Westendorf

Bad Essen. 2021 gibt es wieder die Literatur- und Musiktage in Bad Essen. Am Freitag, 12. und Samstag, 13. November, sind hochkarätige Künstler zu Gast im Kurort. Karten für die Veranstaltungen gibt es in der Tourist-Info an der Lindenstraße.

Im vergangenen Jahr mussten die Literatur- und Musiktage wegen der Corona-Regelungen abgesagt werden. Nach der Zwangspause kann es nun weitergehen. Sehr zur Freude der Veranstalter – das sind die Gemeinde und der Kur- und Ve