Darum wird das Toilettengebäude am Postweg in Bad Essen abgerissen

Restarbeiten: Hier steht noch ein Teil der Gebäuderückwand.

Rainer Westendorf

Bad Essen. Die öffentliche Toilettenanlage am Postweg in Bad Essen ist Geschichte. Am Dienstag hat ein Baustoff-Recycling-Unternehmen das Gebäude abgerissen. Der große Bagger brauchte nur eine halben Nachmittag, dann war das Werk getan,

Der obere Bereich des Parkplatzes ist noch bis Ende dieser Woche gesperrt. Es stehen noch Aufräumarbeiten an und der Bauschutt wird abgefahren – und soweit wie möglich auch wiederverwertet. Der Baggerführer hat beim Abriss gleich vorso