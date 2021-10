Unfall auf Hustädter Straße in Bad Essen: Auto überschlägt sich und landet in Graben

Der Autofahrer konnte sich selbst aus seinem Wagen befreien.

Heinz-Jürgen Reiß

Bad Essen. Ein Autofahrer ist am Montagabend mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug landete in einem Graben neben der Hustädter Straße in Bad Essen.

Die Feuerwehren Bad Essen Eielstedt, Hüsede und Lintorf sowie Polizei und Rettungsdienst waren gegen 17.45 Uhr zu dem Unfall bei Hüsede gerufen worden. Auch ein Rettungshubschrauber machte sich auf den Weg zur Unfallstelle. Kurz zuvor war e