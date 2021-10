Drei Verletzte bei Kollision auf der Wehrendorfer Straße in Wehrendorf

Bei dem Unfall in Wehrendorf ist ein Auto in den Graben geschleudert worden.

Björn Raube

Wehrendorf. Auf der Wehrendorder Straße in Wehrendorf hat sich am Mittwoch kurz vor 17 Uhr ein Unfall ereignet. Zwei Autos sind in einer lang gestreckten Kurve kollidiert. Drei Personen erlitten Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein VW Caddy aus Richtung Mönkehöfen bergab in Richtung Wehrendorf unterwegs. Ein VW Polo fuhr in entgegengesetzter Richtung. In der langen Kurve sind die Autos dann zusammengestoßen. Der Ermittlungen zur Kl