Die Polizei sucht weiter nach dem vermissten Jungen aus Bad Essen (Symbolfoto).

Jörn Martens

Bad Essen. Seit dem vergangenen Dienstag wird der elfjährige Dustin aus Bad Essen vermisst. Die Polizei Osnabrück hat an diesem Montag eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und die Suche intensiviert. Das Team hofft auf Hinweise, die zum Auffinden des Jungen führen.

So war der Junge, der zuletzt in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Bad Essen untergebracht war, zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einem Mountainbike (24 Zoll) des Herstellers Talson unterwegs, teilt die Polizei mit. Als auff