Eine Institution beim TuS: Basketballtrainer Volker Hensel (Archivfoto). Trainer V. Hensel (TuS), Aktion / Einzelbild / Gestik / Geste / gestikuliert /

Stefan Gelhot

Bad Essen. Gelungene Premiere für die Basketballer des TuS Bad Essen in der Oberliga: Die Raptors haben das erste Spiel trotz einiger Personalsorgen gewonnen. Das Team von Trainer Volker Hensel hat sich im Heimspiel gegen die BG Bierden-Bassen-Achim mit 71:69 (44:34) durchgesetzt

„Auf der Leistung im zweiten Viertel können wir aufbauen. In allen anderen Spielphasen hat man gesehen, dass wir in den nächsten Wochen besonders in der Offensive in Sachen Rhythmus und Spielfluss ein hartes Stück Arbeit vor uns haben“, sag