Neues Fahrzeug für den Feuerwehrnachwuchs in Bad Essen übergeben

Lona und Hannes Fortmann sowie Kevin Tobergte (von links) freuen sich über über die coole Beschriftung auf dem neuen Fahrzeug für die Kreisjugendfeuerwehr.

Heidrun Mühlke

Bad Essen. Die Feuerwehren könne auf viele engagierte Nachwuchskräfte bauen. Das zeigte der 19. Kreisjugendfeuerwehrtag in der Aula des Gymnasiums in Bad Essen. Höhepunkt war die offizielle Fahrzeugübergabe des gebrauchten Gerätewagens Iveco ML 90 E an den Feuerwehrnachwuchs.

Dem Verband gehören 31 Jugendfeuerwehren und zwei Kinderfeuerwehren im Landkreis Osnabrück mit rund 650 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 18 Jahren an. Kreisjugendfeuerwehrwart ist Christoph Pieper aus Venne.