Wie kam es zur Calisthenics-Anlage an der Schulallee in Bad Essen?

Die Calisthenics-Anlage am Gymnasium Bad Essen steht. Am 9. Oktober wird sie offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Kinderwelten Bad Essen

Bad Essen. Der Name ist im ersten Versuch ein mittlerer Zungenbrecher: Calisthenics. In Bad Essen ist nun die erste Station eines Calisthenics-Parks errichtet worden. Was verbirgt sich dahinter?

Vereinfacht gesagt bedeutet "Calisthenics" (griechisch für schöne Kraft) freie, akrobatische Übungen an Stangen, klassisches Geräteturnen und Eigengewichtsübungen mit individuellen Elementen eine Verbindung eingehen. Kraftsport mit Ei