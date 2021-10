Ein Junge aus Bad Essen wird vermisst. Die Polizei bitte um Hinweise (Symbolfoto).

Jörn Martens

Bad Essen. Seit Dienstag wird der elfjährige Dustin vermisst. Gegen 7.15 Uhr entfernte sich Dustin nach Mitteilung der Polizei aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Bad Essen, in der er zuletzt untergebracht war

Der Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Weg in die Schule, die Oberschule in der Platanenallee in Bad Essen. Dort kam er am Dienstagmorgen jedoch nicht an, so die PolizeiDustin kommt ursprünglich aus dem Raum Würzburg und hat familiäre Bez