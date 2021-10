Volleyballerinnen des VfL Lintorf haben Lust auf mehr in Oldenburg

Auf geht's! Nach dem Heimsieg gegen Braunschweig schlagen Cathrin Luker (Foto) und Co. nun in Oldenburg auf.

Stefan Gelhot

Lintorf. Die Regionalliga-Volleyballdamen des VfL Lintorf treten am Samstag zu ihrem ersten Auswärtsspiel der noch so jungen Saison beim Oldenburger TB mit der Parole an: Jetzt die ersten Auswärtspunkte!

Die Gastgeber vom OTB sind dem VfL als langjähriger Gegner in der Regionalliga bekannt. In den Duellen kam es immer wieder zu spannenden Begegnungen auf Augenhöhe. Da auch die Oldenburger an ihrem ersten Spieltag gegen den SV Wietmarschen e