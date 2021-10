Basketballer des TuS Bad Essen starten mit Rumpfteam in höhere Liga

Es ist angerichtet! Ab sofort läuft die Jagd auf den Korb beim TuS Bad Essen (weißes Trikot). (Archivfoto)

Stefan Gelhot

Bad Essen . Das neue Abenteuer Oberliga beginnt für die Basketballer des TuS Bad Essen mit einem Heimspiel: An diesem Samstag um 18.30 Uhr ist die BG Bierden-Bassen-Achim (BG BiBa) in der Sporthalle des Gymnasiums zu Gast.

Nach dem Saisonabbruch im Vorjahr ergibt sich für das Team von Trainer Volker Hensel nun die Möglichkeit, in der höheren Oberliga anzutreten.Der Kader umfasst 16 Spieler, was auch gut so ist, denn vor der Premiere haben die Gastgeber einige