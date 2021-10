Wie Bad Essen für Kur und Reha-Gäste attraktiver werden will

Die Sole-Arena ist gleichzeitig Gradierwerk, Wahrzeichen, touristischer Leuchtturm und Symbol der Landesgartenschau. (Archivfoto)

Kerstin Balks/Archiv

Bad Essen. Bad Essen ist anders als viele andere Kurorte, aber dennoch seit Jahren ein Besuchermagnet. Selbst Corona hat den facettenreichen Sole-Kurort am Fuße des Wiehengebirges nicht wirklich ausbremsen können. Jetzt will Bad Essen seine Kur- und Gesundheitsangebote neu positionieren. Was sind die Gründe?

Bad Essen vereint als Kurort für alle Sinne Natur, Kultur, touristische Besonderheiten und Gesundheit. Nicht nur, aber auch weil hier mehrere Paracelsus-Fachkliniken für Abhängigkeitserkrankungen und psychosomatische Krankheiten sowie das N