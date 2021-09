Von außen top, innen eine einzige Baustelle: das Hallenbad in Bad Essen-Lintorf.

Martin Nobbe

Lintorf. Gibt es Probleme bei der Sanierung des Hallenbades in Lintorf? Von Mai bis September sollten die Sanierungsarbeiten in diesem Jahr eigentlich dauern, so der ursprüngliche Plan. Doch das Hallenbad an der Straße "Am Hallenbad" ist noch eine Baustelle.

Das Hallenbad in Lintorf wird für rund zwei Millionen Euro saniert. Im Rahmen des Sportstätten-Sanierungsprogramm fördert das Land Niedersachsen diese beachtliche Investition in das Hallenschwimmbad in der zweitgrößten Ortschaft der Gemeind