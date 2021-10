Martin Nobbe genannt Kemper – so steht es offiziell auch im Ausweis des Journalisten.

Nokem

Altkreis Wittlage/Preußisch Oldendorf. Martin Nobbe heißt mit vollem Namen "Nobbe genannt Kemper". Woher kommt diese Formulierung? Und wie häufig gibt es sie im Wittlager Land noch?

"Die Formulierung 'genannt' hat mit der besonderen Bedeutung des Hofes hier in der Region zu tun", erklärt Sebastian Schröder, Historiker aus Preußisch Oldendorf. Eine bäuerliche Hofstätte sei in der Vergangenheit "das Nonplusultra" in der