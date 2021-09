Der Kultur-Container macht Halt in Pr. Oldendorf und wirbt dabei auch für das Preußenmuseum in Minden.

Cornelia Müller

Pr. Oldendorf. Vor der Sekundarschule: ein bunter Container. Wird da gebaut? Nein, wird es nicht. Und die buntbemalte große Box ist auch kein gewöhnlicher Container, sondern ein „Kultur-Container“.

„33 Kubikmeter museum. Der Kultur-Container zu Gast in OWL“ heißt eine Veranstaltungsreihe, an der fünf Städte in Ostwestfalen teilnehmen. Bis zum 10. Oktober ist die Grünfläche an der Sekundarschule Pr. Oldendorf Standort des Containers, d