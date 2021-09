Das aus der Seitenwand des zur provisorischen Kindertagesstätte umgebauten Dorfgemeinschaftshauses in Rabber stammende Fenster.

Oliver Krato

Rabber. Wo ist denn das Fenster hin? Diese Frage werden sich Bürger zuletzt öfter gestellt haben, wenn sie das Gemeindehaus an der Schlömannstraße in Rabber sahen. Das wurde zur Kindertagesstätte umgebaut.

Das Dorfgemeinschaftshaus an der Schlömannstraße in Rabber war umgebaut worden. Dort werden übergangsweise bis zu 25 Kinder in der Kindertagesstätte und bis zu 15 Kinder in einer Krippengruppe betreut – bis die neue Kita an der Gartenstraße