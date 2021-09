In den Schaufenster in Bohmte, Bad Essen und Ostercappeln gibt es noch bis zum 30. September die Werke verschiedener Künstler zu sehen.

Mona Alker

Bohmte/Ostercappeln/Bad Essen. Seit dem 1. September stellen heimische Künstler ihre Werke in den Schaufenstern der Region aus. Ein Besuch im Wittlager Land zeigt: Die ungewöhnlichen Galerien erwecken Aufmerksamkeit. Wer sie noch sehen will, muss sich beeilen.

Es ist ein windiger und grauer Nachmittag, als Tim Schmidt in seinem Optik-Geschäft an der Bremer Straße in Bohmte die Kunstwerke in seinen Schaufenstern zeigt. "Ich finde, das ist eine schöne Aktion, das schafft Aufmerksamkeit für die Küns