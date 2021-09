Die Herzdruckmassage mithilfe des Defibrillators rettet Leben.

dpa/Jens Kalaene

Altkreis Wittlage. Bei einem plötzlichen Versagen der Herzfunktion kann ein Defibrillator Leben retten. Wo doch sind diese Geräte an öffentlich zugänglichen Plätzen im Altkreis Wittlage angebracht?

Der plötzliche Herztod ist eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Mehr als 100.000 Menschen sterben jährlich außerhalb von Krankenhäusern an einem plötzlichen Versagen der Herzfunktion. Ursache ist in den meisten Fällen Herzkamme