Unbekannte setzen in Lübbecke Altglascontainer in Brand

Die zwischen dem Lidl-Markt und dem Elektrofachmarkt aufgestellten Container standen lichterloh in Flammen.

Polizei Minden-Lübbecke

Lübbecke. Brennende Altglascontainer an der Straße "Am Hahlerbaum" in Lübbecke haben am Donnerstag in den frühen Morgenstunden einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

