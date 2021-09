Ein Stürmer verletzt, aber TSV Venne will den fünften Dreier in Folge

Am vergangenen Wochenende gewann der TSV Venne (rote Trikots) das Spitzenspiel gegen Bohmte. Beide Teams haben nun am Sonntag ein Heimspiel.

Thomas Osterfeld

Altkreis Wittlage. In der Fußball-Kreisliga will der TSV Venne am Sonntag im Heimspiel gegen den TSV Riemsloh die Tabellenführung festigen. Insgesamt gibt es vier Partien mit Wittlager Beteiligung.

Hunteburger SV – SV Wissingen (Samstag, 16 Uhr, Burgstraße): An die gute Leistung in Borgloh will Hunteburg im Heimspiel anschließen und hat fest einen Dreier daheim im Auge. "Ich bin guter Dinge, denn die Liste der Verletzten entleert