Schwindelfrei, oder "kopffest" (wie Zimmerleute und Dachdecker sagen) muss sein, wer am äußersten Ende des Wiehenturms Hand anlegt. So wie Daniel Herlich.

Martin Nobbe

Büscherheide. Es ist (fast) vollbracht. Die Sanierung und Aufstockung des Wiehenturms im Wiehengebirge, unweit der Grenze zu Büscherheide, ist – bis auf wenige Restarbeiten – abgeschlossen. Wann ist der Turm mit dem fulminanten Blick ins Wittlager Land wieder begehbar?

Der Wiehentum in Pr. Oldendorf wird in der ersten Oktoberwoche, also zum Tag der Deutschen Einheit, wieder begehbar sein. Das ergab eine Nachfrage in der Stadtverwaltung Pr. Oldendorf. Wanderer, Ausflügler und andere Naturfreunde, die