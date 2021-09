Unbekannte stehlen schwere Gullydeckel in Pr. Oldendorf

Die offenen Schächte wurden am Mittwochmorgen zunächst durch aufgestellte Pylonen abgesichert.

Polizei Minden-Lübbecke

Pr. Oldendorf. Unbekannte haben in Pr. Oldendorf in zwei Straßen die Abdeckungen von acht Ablaufschächten ausgehoben und die Gullydeckel offenbar entwendet, so die Polizei Minden-Lübbecke.

Städtische Mitarbeiter hatten den Vorfall am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr der Polizei gemeldet. Zuvor waren Passanten auf die offenstehenden Schächte seitlich der Fahrbahnränder aufmerksam geworden, teilt die Polizei mit.An der Eisenbahnst