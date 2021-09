Im Gespräch: Timo Natemeyer, alter und neuer Bürgermeister der Gemeinde Bad Essen.

Karsten Grosser

Bad Essen. Die Wähler in der Gemeinde Bad Essen haben Timo Natemeyer mit einem außergewöhnlichen Ergebnis das Vertrauen ausgesprochen. 65,8 Prozent der Stimmen konnte Bad Essens Bürgermeister Natemeyer (51) bei der Kommunalwahl auf sich vereinen. Wie fühlt sich so ein Wahlsieg an?

Herr Natemeyer, mit einigen Tagen Abstand: Wie haben Sie ihre Wiederwahl als Bürgermeister mit 65,8 Prozent erlebt?Am Wahltag konnte ich die Anspannung lange Zeit recht gut verdrängen, aber die Zeit zwischen dem Schließen der Wahllokale um