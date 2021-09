Packende Szene aus der 1. Kreisklasse: Zweikampf mit Piet Noruschat (TSV Westerhausen) und Tobias Frütel (TuS Bad Essen).

Peter Gelhot

Bad Essen . Kaum hat die Fußball-Saison im Altkreis begonnen, da gibt es bereits die ersten Knaller in packenden Derbys. So zum Beispiel in der 1. Kreisklasse, wenn TuS Bad Essen den SV Viktoria Gesmold II am Sonntag erwartet .

Als Tabellendritter der 1. Kreisklasse erwartet Bad Essen im Assbruch den Tabellenführer SV Viktoria Gesmold II zum Topspiel am Sonntag. Der SC Herringhausen unterlag indes in der Woche beim TSV Westerhausen klar mit 1:4.TSV Riemsloh