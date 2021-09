Warum wurde die Hecke am Harpenfelder Weg in Bad Essen entfernt?

Die Hecke am Friedhof entlang des Harpenfelder Weges wurde auf vielen Metern entfernt.

Karl Kunz

Bad Essen. Und plötzlich war die Hecke am Bad Essener Friedhof weg: Die Lindenallee am Harpenfelder Weg wurde in den vergangenen Jahren ausgedünnt, nun wurde mit einem Bagger der Hecke vom Kreisel aus in nördlicher Richtung der Garaus gemacht. Warum diese Aktion?

Frank Bick, im Bad Essener Rathaus zuständig für das Friedhofswesen, sagte auf Anfrage, die im Boden verbliebenen Baumstümpfe seien entfernt worden und die stark verkrautete und verwucherte Hecke auch. Die Heckenteile seien auch keine richt