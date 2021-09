Warum der Pflegedienst Janda aus Bad Essen in Hannover demonstriert hat

Demonstranten halten Protestmurmeln vor dem Landtag in die Höhe. Die ambulanten Pflegedienst lassen nicht länger mit sich spielen, so die Botschaft.

Pflegedienst Janda

Bad Essen/Hannover. Ambulante Pflegedienste aus ganz Niedersachsen haben am Dienstag vor dem Landtag in Hannover demonstriert. Beteiligt an der Aktion hat sich auch der Pflegedienst Janda aus Bad Essen. Worum ging es bei der Demo?

Die Teilnehmer fordern eine faire Refinanzierung der Personal- und Pflegekosten. Die Landesregierung und die Kassen hatten im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege ein neues Vergütungsmodell für die ambulante Pflege zugesagt. Das war vor m