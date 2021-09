Der Kader des VfL Lintorf mit (stehend von links): Paul Kowert, Florian Bressert, Matthias Engel, Lars Wittkötter, Andreas Tissen, Felix Prummer, Laurenz Eimke, Jens Bösmannn (vorne) Jotam Engbrecht, Damian Jonczynski, Trainer Stefan Hahler, Henrik Kollweier. Es fehlen: Daniel Kopp und Avi Engbrecht.

VfL Lintorf

Lintorf . Es ist es so weit! Am Sonntag, 19. September, starten auch die Herren des VfL Lintorf in eigener Halle mit dem Pokalwettbewerb in die Volleyball-Saison.

Seit Juli ist die Mannschaft von Trainer Stefan Hahler wieder in der Halle. Mit dem Pokalturnier am Sonntag (11 Uhr) bestreiten die Herren ihr erstes Pflichtspiel seit einem Jahr. Mit dabei werden auch die Youngsters aus der 2. Herrenmannsc