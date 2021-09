Benefiz-Golf am Wochenende in Venne für Opfer der Flutkatastrophe

Mitmachen kann und soll ansteckend sein: Golferinnen freuen sich auf das Benefiz-Wochenende.

Bernd Harras

Venne. Am Samstag, 18. und Sonntag, 19. September finden die 14. Lions Open auf dem Gelände des Varus-Golfclubs in Venne-Niewedde statt. Mit dem Erlös 2021 werden die Opfer der Flutkatastrophe unterstützt.

Am Samstag geht es ab 11 Uhr über 18 Löcher im Einzelwettspiel. Am Sonntag steht ab 10 Uhr der Chapman-Vierer auf dem Turnierplan. Am Start sind Mitglieder des Varus-Golfclubs sowie Spieler aus der Region, die sich im Lions Club engagieren.