Bäume statt Präsente. Konrad Lohrmann, Elke Eilers und Norbert Werner bei der symbolischen Übergabe an Nicole Hess von Kubikus.

Eckhard Eilers

Bad Essen. Eine Aktion mit Symbolcharakter startete jetzt die Partei Bündnis 90/Die Grünen in Bad Essen. Statt Wahlpräsente an Infoständen zu verteilen, werden 500 Bäume für das heimische Wiehengebirge gespendet.

„Wir wollen Klimaschutz ganz praktisch umsetzen und investieren das gesparte Geld in den Wald am Bad Essener Berg“, betont Elke Eilers aus Lockhausen. Statt Wahlgeschenke zu verteilen, "die oft jahrelang zu Hause in der Schublade