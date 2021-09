Bevor das Auszählen beginnen kann – wie hier in der Oberschule Bad Essen –, müssen erst einmal die Briefwahlumschläge geöffnet, geprüft und die Wahlzettel den richtigen Urnen zugeordnet werden

Karin Kemper

Bad Essen. "Die Kommunalwahl ist in Bad Essen sehr aufwendig gewesen, aber gut verlaufen. Es gab keine wirklich besonderen Vorkommnisse." Das sagt Wahlleiter Robert Wellmann, dessen Arbeitstag am Wahltag gegen 3.30 Uhr beendet war.

Warum aber dauerte die Wahl am Sonntag so lange? Und das nicht nur in Bad Essen. Einigkeit herrscht, dass die Größe der Wahlzettel gleichermaßen für Wähler und Wahlvorstände eine Herausforderung darstellen. "Das, was am Sonntag von den ehre