Anna Borsdorf (vorne) will mit ihren Kollegen für die richtige Musik im Schafstall sorgen. (Archivbild)

zeitgeisty

Bad Essen. Am Samstag, 18. September, findet im Schafstall in Bad Essen eine kleine Zeitreise in die 80er Jahre statt. Mit einem Mix aus Livemusik und Lesung entführen die Mitglieder von "Zeitgeisty" die Besucher in ein anderes Jahrzehnt.

Welche Musik hörten die Leute in den 80er Jahren? Was war politisch, literarisch und gesellschaftlich wichtig? Mit Liedern und Lesungen beantwortet die Veranstaltung im Schafstall am Samstagabend solche Fragen. "Es ist gewissermaßen ein Rev