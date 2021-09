Unfall in Linne: Männer aus Bad Essen und Melle verletzt

In Linne wurde die Polizei zu einem Unfall gerufen.

Michael Gründel

Bad Essen. Bei einem Unfall auf der Buerschen Straße zwischen Rabber und Barkhausen in der Gemeinde Bad Essen sind am Freitag zwei Personen verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befuhr gegen 13.30 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem BMW die Kalbsiekstraße in Richtung L83 (Buersche Straße). An der Einmündung zur Landesstraße beabsichtigte der junge Mann nach rechts auf diese einzubie