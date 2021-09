Kommunalwahl 2021 in Wittlage: Das sollten Sie als Wähler wissen

Am 12. September ist Wahltag. Im Bild der Wahlraum in der Ortschaft Dahlinghausen (Archivfoto).

Oliver Krato

Altkreis Wittlage. Viele Kreuze können die Wahlberechtigten am Sonntag, 12. September, in den drei Gemeinden des Wittlager Landes machen. Hier die wichtigsten Infos zur Kommunalwahl im Überblick.

Wer übernimmt das Bürgermeisteramt in Bad Essen und in Ostercappeln? Wer zieht in den Kreistag ein und wie setzen sich die Gemeinderäte Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln sowie die Ortsräte im Altkreis zusammen? Diese Fragen werden geklärt.