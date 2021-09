Tresor gibt in Wimmer wichtigen Schlüssel für Busfahrer frei

Pause an der Bushaltestelle in Wimmer macht Helge Küpke.

Karin Kemper

Wimmer. Was hat der Verein Wimmer Schule mit der Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück (VLO) zu tun? Die Antwort: Dank der Zusammenarbeit beider haben Busfahrer die Möglichkeit, die Toiletten in der Wimmer Schule zu nutzen.

Busfahrer Helge Küpke, der für das Busunternehmen Winkelmann in Venne fährt, bringt es auf Nachfrage bei einem Stopp an der Haltestelle in Wimmer auf den Punkt: "Wir Busfahrer finden es super, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt und freuen