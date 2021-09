Vennes Tardeli Malungu ist wieder fit.

Gelhot

Bad Essen . In der Fußball-Kreisliga Ost kommt es am Freitag zum Derby zwischen der SG Wimmer/Lintorf und dem Hunteburger SV. Weitere Partien finden am Sonntag statt.

SG Wimmer/Lintorf – Hunteburger SV (Freitag, 19.30 Uhr, Sportplatz Wimmer): Die glänzend in Meisterschaft und Kreispokal gestartete SG Wimmer/Lintorf will auch das erste Heimspiel in der Liga gewinnen. "Die Chancen für uns sind nicht s