Liveblog: So läuft die Kommunalwahl im Altkreis Wittlage und in Melle

Für wen stimmen die Bürger bei der Kommunalwahl 2021 in Melle und dem Altkreis Wittlage? (Symbolfoto)

Uwe Anspach/dpa

Melle/Altkreis Wittlage. In Melle und dem Altkreis Wittlage ist am 12. September 2021 Kommunalwahl. Wer wird neure Bürgermeister in Melle, Bad Essen und Ostercappeln? Und wer zieht in Melles Stadtrat und die Gemeinderäte in Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln? Wir halten Sie in unserem Liveblog auf dem Laufenden.