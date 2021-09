Lintorfs Kader mit (stehend von links): Paul Kowert (Perspektivspieler), Florian Bressert, Matthias Engel, Lars Wittkötter, Andreas Tissen, Felix Prummer, Laurenz Eimke (Perspektivspieler), Jens Bösmann sowie (vorne): Jotam Engbrecht (Perspektivspieler), Damian Jonczynski, Trainer Stefan Hahler und Henrik Kollweier. Es fehlen: Daniel Kopp und Avi Engbrecht (Perspektivspieler).

Heiner Claushallmann

Bad Essen . Seit einigen Wochen sind die Regionalliga-Volleyballer des VfL Lintorf wieder in der Halle aktiv. Trainer Stefan Hahler ruft in der Vorbereitung auf den Saisonstart zweimal pro Woche zum Training.

Nach Kraft- und Ausdauereinheiten zum Start der Vorbereitung wandert der Schwerpunkt in der Halle allmählich in Richtung Technik und Ballgefühl. Doch in Sachen Fitness waren die Lintorfer Volleyballer auch in der Sommerpause nicht untätig.