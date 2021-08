Nach der Probephase geht es in Bad Essen mit dem Carsharing weiter

Das „MEL-CAR“ steht seit November 2020 in Bad Essen in der Straße „Am Freibad zur Verfügung“. Wer es nutzen will, muss es vorher per App buchen.

Marek Witkowski

Bad Essen. Die Probephase ist abgeschlossen. Da das E-Auto, dessen Station sich an der Straße "Am Freibad" in Bad Essen befindet, sehr gut angenommen worden sei, wird das Carsharing, das unter der Bezeichnung "MEL-Car" bekannt ist, verlängert.

In Bad Essen müssen Nutzer erst zum Freibad kommen, um dann mit dem E-Auto weiterfahren zu können, für das sie sich zuvor per App angemeldet haben. In großen Städten hat sich das System des Carsharings schon durchgesetzt – doch das funktion