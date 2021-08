Im Kreispokal geht es um den Einzug in die 3. Runde.

Stefan Gelhot

Bad Essen . Die Spiele der 2. Runde im Wettbewerb um den Fußball-Kreispokal werden am Dienstag und Mittwoch absolviert. Der Altkreis ist in diesem Wettbewerb noch mit sechs Klubs vertreten. Dabei haben es die Gegner wahrhaft in sich.

Eintracht Neuenkirchen – Hunteburger SV (Dienstag, 19.30 Uhr): Beide Teams spielen in den jeweiligen Kreisligen um Punkte. Der Start für Hunteburg gegen Wellingholzhausen ging verloren, während Neuenkirchen das Derby gegen Merzen mit 4