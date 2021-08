Am Karlsplatz von Bad Essen zieht jetzt eine Senioren-WG ein

Heinrich Bitter (l.) übergibt den symbolischen Schlüssel an Jürgen Helm, der im Erdgeschoss des Hauses am Bad Essener Karlsplatz eine Senioren-Wohngemeinschaft etablieren will.

Cornelia Müller

Bad Essen. Keine hundert Jahre, aber doch eine ganze Weile lag das Haus am Karlsplatz in Bad Essen an der Ecke Nikolaistraße/Lindenstraße im Dornröschenschlaf. Nun ist Dornröschen wach geküsst – von zwei Prinzen gleichzeitig.

Der Unternehmer Heinrich Bitter hatte das um 1870 errichtete Fachwerkgebäude in den 1990er-Jahren erworben. Da hatte es bereits eine genauso eindrucksvolle wie wechselhafte Geschichte hinter sich.Hotel, Schullandheim, RestaurantZunächst wur