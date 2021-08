Wie man in der Gemeinde Bad Essen Ortsvorsteher wird

Kreuzchen machen am 12. September. An diesem Tag finden die Kommunalwahlen statt.

dpa/Sebastian Gollnow

Bad Essen. Am 12. September entscheiden die Bürger in Bad Essen unter anderem über die Zusammensetzung des Gemeinderates und Ortsräte. In kleineren Ortschaften gibt es keinen Ortsrat, sondern einen Ortsvorsteher. Doch wie werden diese überhaupt ermittelt?

Ausgangspunkt ist die Gebietsform in Niedersachsen im Jahr 1972. Damals wurde die Gemeinde Bad Essen in ihrer heutigen Form gebildet – aus zuvor eigenständigen Gemeinden. Bad Essen zählt 17 Ortschaften. In der Hauptsatzung der Kommune