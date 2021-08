Auf los geht's los: Das Duell zwischen Venne und Ostercappeln/Schwagstorf dient als Appetit-Anreger.. Foto: Gelhot

Stefan Gelhot

Altkreis Wittlage. Jedes Spiel auf Kreisebene im Fußball soll erst mal ein Volltreffer werden, was Hunteburg, Bohmte und Riemsloh am Freitag betrifft. Melle legt zum Ligastart am Sonntag in Venne nach. Auch Bad Essen will gleich ein Zeichen setzen gegen Meller Talente.

An diesem Freitag erfolgt der Anstoß zur Fußballsaison in der Kreisliga Ost mit drei Spielen für Wittlager Teams – für den Hunteburger SV gegen TV Wellinghausen, TV Bohme gegen Borgloh sowie SG Wimmer/Lintorf in Riemsloh. Venne folgt