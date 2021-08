Chance nutzen: Samstag erneut Impfung gegen Covid-19 in Bad Essen

An diesem Samstag wird erneuet eine Corona-Schutzimpfung in Bad Essen angeboten.

dpa/Axel Heimken

Bad Essen. Am Samstag, 28. August 2021, haben alle Interessierten ab zwölf Jahren in Bad Essen noch einmal die Chance, an einer Corona-Schutzimpfung teilzunehmen.

Die Impfsprechstunde findet von 9 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr in der Praxis Uwe Ricken an der Gartenstraße 29 statt. Zur Verfügung steht der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung gegen Covid