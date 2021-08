Bald Steuerermäßigung in Bad Essen für Hunde aus dem Tierheim

Sprinten mit Steuermarke. In Bad Essen gilt ab dem 1. Januar 2022 eine neue Hundesteuersatzung.

dpa/Carsten Rehder

Bad Essen. Am 1. Januar kommenden Jahres tritt in der Gemeinde Bad Essen eine neue Hundesteuersatzung in Kraft. Die wichtigste Neuerung: Für Hunde, die aus einem Tierheim übernommen wurden, gibt eine zweijährige Steuerbefreiung.

Der Rat der Gemeinde Bad Essen hatte die Satzungsänderung in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. "Mit der Änderung wurden die Regelungen der inzwischen veralteten Satzung auf die aktuelle Rechtslage und Rechtsprechung angepasst"